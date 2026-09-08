Путин создал комиссию по ограничительным мерам для правонарушителей за границей

Она займётся рассмотрением вопросов о гуманитарных пособиях родственникам нарушителей за границей.Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии, которая будет заниматься применением временных ограничительных мер в отношении правонарушителей, уклоняющихся от исполнения наказания за границей.