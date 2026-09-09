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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серебряков о «Матче года»: «Сыграть против Овечкина – отдельный бонус. Выходишь против человека, с которым фотографировался в детстве. Теперь тебе 30, и он все еще играет!»

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков в своем блоге на Спортсе’‘ высказался об игре против форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на «Матче года»-2026.

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