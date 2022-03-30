Почему Елизавета II и другие члены королевской семьи пришли в зелёном цвете на Службу памяти в честь принца Филиппа?

Известно, что служба памяти в честь покойного принца Филиппа была организована лично королевой. На мероприятии собрались близкие друзья, родственники и учредители благотворительных организаций, с которыми когда-либо сотрудничал герцог Эдинбургский.
Известно, что служба памяти в честь покойного принца Филиппа была организована лично королевой. На мероприятии собрались близкие друзья, родственники и учредители благотворительных организаций, с которыми когда-либо сотрудничал герцог Эдинбургский.
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