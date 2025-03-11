Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Одиссей
    +100500!!!Зачем они это дел...
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Очередной экстренный саммит ЕС

Очередной экстренный саммит ЕС

Пишут, что любопытные российские ВКС сегодня ночью проверяли в Одесской области и Кривом Роге, действительно ли пиндосы отключили хохлам оповещения о воздушных атаках и сколько там осталось ракет для Пэтриот.

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