Потерял отца, нашел в себе силы на подвиг, пережил трагедию на льду! Америка увидела драму звездного канадца Шайфли

Невероятно грустный сюжет.Каждый хоккейный болельщик знает, что плей-офф — это время преодоления. Травмы и повреждения, которые могли бы вывести игроков из строя в регулярном чемпионате, в кубковых матчах не имеют никакого значения.
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