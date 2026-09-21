В Приаргунске завершают благоустройство сквера с памятником Аксёнову

В посёлке Приаргунск завершаются работы по обновлению общественной территории. Как уточняется на официальном портале Забайкальского края, благоустройство сквера велось в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни».
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