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Нурбек Кабдрахманов о воспитании старшими бойцами: «И локтями забивали и ногами на голову прыгали»

Боец лиги NAIZA Нурбек Кабдрахманов о воспитании старшими бойцами в зале «Еркин Куш»: «Всю молодость в зале, прошли воспитание старшими Жалгасом Жумагуловым, Сергеем Морозовым, Дауреном Ермековым, Гойти Дазаевым.

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