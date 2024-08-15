Минздрав разрешил клинические исследования вакцины против аллергии на березовую пыльцу

Испытания планируется начать осенью 2024 года Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований I и II фаз для вакцины, предназначенной для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии.