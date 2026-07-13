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Zero Hedge

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Oil Jumps, Futures Drop On Fresh Iran Strikes, Hormuz Confusion

Oil Jumps, Futures Drop On Fresh Iran Strikes, Hormuz Confusion

Oil Jumps, Futures Drop On Fresh Iran Strikes, Hormuz Confusion Oil jumped and US equity futures fell after the US launched another round of strikes against Iran, while conflicting claims over the status of the Strait of Hormuz heightened uncertainty.

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