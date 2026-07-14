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TRENDYMEN

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7 монет из СССР с ценой до 400 тысяч рублей. Они могут лежать у вас дома

7 монет из СССР с ценой до 400 тысяч рублей. Они могут лежать у вас дома

Старые советские монеты до сих пор находят в копилках, коробках с мелочью и даже под диванами. Большинство из них не представляют большой ценности, однако среди обычной мелочи иногда встречаются настоящие редкости.

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Комментарии
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НИКОЛАЙ ЕРШОВ
Остались монетки из СССР, но увы, обыкновенные.
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4 н.