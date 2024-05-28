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Фигура политического протеста

Фигура политического протеста

У нас есть три маршала Великой Победы - Жуков, Рокоссовский и Конев. И если в своё время Жуков не спас бы Конева от расстрела, во время Смоленского сражения немцы прорвали оборону, но Конев сумел избежать немецкого плена, выведя из окружения управление армии с полком связи.

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