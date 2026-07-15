Две трети россиян увольнялись с новой работы в первые полгода

Почти две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервисов по поиску работы, чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпадали с реальными условиями.