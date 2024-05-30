В Таджикистане показали, чем они заменяют туалетную бумагу, душ и ванную

Это еще одна особенность быта из таджикского кишлака. Там же, в кишлаке, мне о ней и рассказали. Как-то до этого, во время путешествия по Памирскому тракту дело до заменителя туалетной бумаги и душа не доходило: санузлы и в гостинице, и в гостевых домах, и в кафе, где мы питались, были вполне цивилизованными и совершенно привычными.