Мода и Шоу-бизнес
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Свежие комментарии

  • Александр Корякин
    А в каких труселях появился этот ушлёпок? Народ желает знать.Актер Юра Борисов...
  • Елена Хараничева
    Любого, кто плохо сказал о России, русских, военных-сразу иноагент со всеми вытекающими последствиями, а то, глянь, о...«Ветераны России»...
  • igor vinogradov
    да как он посмелАктер Юра Борисов...

Почему развелись Федор Бондарчук и Паулина Андреева?

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А внезапно ли? В светской тусовке предвидели такой финал, еще когда эти двое только начали встречаться.

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ЛР
ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
СЧИТАЮ ЭТО ИХ ЛИЧНОЕ ДЕЛО.ГЛАВНОЕ ОСТАВАТЬСЯ ЛЮДЬМИ И УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА.ВЗГЛЯДЫ И ИНТЕСЫ.АБСОЛЮТНО ЯСНО ЧТО ПАУЛИНА ХОТЕЛА ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМОЙ!! ОДНАКО ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА НЕОБХОДИМО СО ВСЕМИ ЕГО НЕДОСТАТКАМИ...А НЕ ЛОМАТЬ ЧЕРЕЗ КОЛЕНО!! И УМНАЯ ЖЕНЩИНА ЛЮБИТ ДУШОЙ , НО ВИДИМО НЕ СРОСЛОСЬ...НЕДОСТАТОЧНО УЗНАЛА МУЖА, ХАРАКТЕР И ОБРАЗ ЕГО ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА, ПОДРАЗУМЕВАЮЩЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ, МИМОЛЕТНЫЕ ВЛЮБЛЕННОСТИ...ЦЕЛЬНАЯ, САМОДОСТАТОЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ УВАЖАЮЩАЯ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ МОГЛА БЫТЬ ВЫШЕ ...НЕДОСТАТКОВ.ЛЮБОВЬ ПОДРАЗУМЕВАЕТ СНИСХОЖДЕНИЕ .КОНЕЧНО ПРИ ВЗАИМНОМ УВАЖЕНИИ ИМЕННО ЛИЧНОСТИ! А ОНА ПРОТИВОРЕЧИВА.ПОЭТОМУ НАПРАШИВАЕТСЯ ВЫВОД- ПАУЛИНА НЕДАЛЕКАЯ ПРОВИНЦИАЛКА ОБОЛЬСТИВШАЯСЯ МОСКВОЙ И МНЯЩАЯ СЕБЯ ТЕМ, КЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ! ОБЫКНОВЕННОЙ ЛЮБЯЩЕЙ РУССКОЙ ЖЕНЩИНОЙ. СЕМЬЯ НЕ ТОЛЬКО ТРЕБОВАНИЯ К СУПРУГУ, НО И ОБЯЗАННОСТИ! И СОВЕРШЕННО БЕЗОТВЕТСТВЕННО ЛИШАТЬ РЕБЕНКА ОТЦА !!
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20 час.
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