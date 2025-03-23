А внезапно ли? В светской тусовке предвидели такой финал, еще когда эти двое только начали встречаться.
Почему развелись Федор Бондарчук и Паулина Андреева?
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ЛР
ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
СЧИТАЮ ЭТО ИХ ЛИЧНОЕ ДЕЛО.ГЛАВНОЕ ОСТАВАТЬСЯ ЛЮДЬМИ И УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА.ВЗГЛЯДЫ И ИНТЕСЫ.АБСОЛЮТНО ЯСНО ЧТО ПАУЛИНА ХОТЕЛА ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМОЙ!! ОДНАКО ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА НЕОБХОДИМО СО ВСЕМИ ЕГО НЕДОСТАТКАМИ...А НЕ ЛОМАТЬ ЧЕРЕЗ КОЛЕНО!! И УМНАЯ ЖЕНЩИНА ЛЮБИТ ДУШОЙ , НО ВИДИМО НЕ СРОСЛОСЬ...НЕДОСТАТОЧНО УЗНАЛА МУЖА, ХАРАКТЕР И ОБРАЗ ЕГО ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА, ПОДРАЗУМЕВАЮЩЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ, МИМОЛЕТНЫЕ ВЛЮБЛЕННОСТИ...ЦЕЛЬНАЯ, САМОДОСТАТОЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ УВАЖАЮЩАЯ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ МОГЛА БЫТЬ ВЫШЕ ...НЕДОСТАТКОВ.ЛЮБОВЬ ПОДРАЗУМЕВАЕТ СНИСХОЖДЕНИЕ .КОНЕЧНО ПРИ ВЗАИМНОМ УВАЖЕНИИ ИМЕННО ЛИЧНОСТИ! А ОНА ПРОТИВОРЕЧИВА.ПОЭТОМУ НАПРАШИВАЕТСЯ ВЫВОД- ПАУЛИНА НЕДАЛЕКАЯ ПРОВИНЦИАЛКА ОБОЛЬСТИВШАЯСЯ МОСКВОЙ И МНЯЩАЯ СЕБЯ ТЕМ, КЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ! ОБЫКНОВЕННОЙ ЛЮБЯЩЕЙ РУССКОЙ ЖЕНЩИНОЙ. СЕМЬЯ НЕ ТОЛЬКО ТРЕБОВАНИЯ К СУПРУГУ, НО И ОБЯЗАННОСТИ! И СОВЕРШЕННО БЕЗОТВЕТСТВЕННО ЛИШАТЬ РЕБЕНКА ОТЦА !!
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20 час.
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