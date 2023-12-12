ФПК: россияне быстрее раскупают ж/д билеты на праздники, чем год назад

Темп продаж железнодорожных билетов на новогодние праздники увеличился на 40% по отношению к уровню 2022-2023 года, сообщил РИА Новости гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД) Владимир Пястолов.
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