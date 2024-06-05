Каким может быть эффективное средство борьбы с украинскими FPV-дронами

Будни мужчин. Все что нам интересно

Невысокие темпы наступления российской армии объясняются тем, что ей приходится прогрызать эшелонированную оборону противника, и тактикой, используемой ВСУ, сделавших ставку на высокоточные и низкобюджетные средства поражения в виде дронов-«камикадзе».