"Люби свою судьбу": жертвами бородача на БМВ с арабской вязью стали пять пешеходов

Alex Nемо

Мигрантов, даже получивших гражданство РФ, не должно быть в общественном транспорте, общепите, правоохранительных и законодательных органах, медицине и образовании от слова ВООБЩЕ! Что значит получил права у себя на родине и ездит в РФ? В США я например со своими нью-йоркскими правами могу ездить в другом штате не более 6 месяцев. После чего либо лишаюсь прав вообще, либо пересдаю на права там где живу! А остаться без водительских прав в Штатах, это катастрофа поскольку права являются удостоверением личности в любом госоргане, при устройстве на работу, при обращении в госпиталь и т.д., то есть для получения прав необходим в первую очередь легальный статус с правом на работу, во вторых иметь постоянный адрес. И первое что делает миграционка, при потере легального статуса - сообщает в местное ГАИ (DMV) об этом, для того чтобы обнулить права! В России не должно быть водительских прав иностранных государств, за исключением диппредставительств. Да и то, в большинстве своём, они нанимают водителей из местных.