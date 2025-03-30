Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    Можно подумать, что Россия таких безумных не запустилаОказывается, резн...
  • Boris Borisov
    Опять стрелки переводите :-мол, смотрите как у них--- ужас-ужас . Лучше показывайте, КАК  У НАС и делайте хоть что -н...Оказывается, резн...
  • Александр Попов
    Кто с мечом к нам придёт. тот по оралу и получит."Сейчас вам будет...

"Люби свою судьбу": жертвами бородача на БМВ с арабской вязью стали пять пешеходов

"Люби свою судьбу": жертвами бородача на БМВ с арабской вязью стали пять пешеходов

Русский компас Виновник ДТП водитель BMW. Фото: тг-канал «Ural Mash». За рулём обоих столкнувшихся авто — мигранты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РР
Русский Россиянин
Это всё американцы, они во всём виноваты, это они рукой Путина подписали закон о разрешении ввоза инородцев, нано технологии однако
Ответить
14 час.
Alex Nемо
Мигрантов,  даже получивших гражданство РФ, не должно быть в общественном транспорте, общепите, правоохранительных и законодательных органах, медицине и образовании от слова ВООБЩЕ! Что значит получил права у себя на родине и ездит в РФ? В США я например со своими нью-йоркскими правами могу ездить в другом штате не более 6 месяцев. После чего либо лишаюсь прав вообще,  либо пересдаю на права там где живу! А остаться без водительских прав в Штатах, это катастрофа поскольку права являются удостоверением личности в любом госоргане, при устройстве на работу, при обращении в госпиталь и т.д., то есть для получения прав необходим в первую очередь легальный статус с правом на работу, во вторых иметь постоянный адрес. И первое что делает миграционка, при потере легального статуса - сообщает в местное ГАИ (DMV) об этом,  для того чтобы обнулить права! В России не должно быть водительских прав иностранных государств, за исключением диппредставительств. Да и то, в большинстве своём, они нанимают водителей из местных.
Ответить
13 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Сколько ещё их завезут?????????
Ответить
8 час.
наверх