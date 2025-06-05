В Москве стартовал новый набор в школу волонтера по культурному наследию

Присоединиться к программе смогут горожане старше 18 лет. Обучение по направлению «Реставрация» будет разделено на два курса: для начинающих помощников и для опытных добровольцев, которые успешно прошли программу обучения в прошлом году.
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