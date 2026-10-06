Собянин сообщил об улучшении транспортной доступности удаленных районов

Транспортная доступность удаленных районов Москвы улучшилась за пять лет работы сервиса перевозок по запросу «По пути».
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