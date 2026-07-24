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Царьград

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Нижний Новгород накроют дожди до 8 августа

Нижний Новгород накроют дожди до 8 августа

В Нижнем Новгороде ожидается затяжной период повышенной влажности. Согласно данным метеорологов, дождливая погода установится в ближайшие дни и сохранится вплоть до первой декады августа.

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