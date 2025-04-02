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Царьград

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Европа планирует военное присутствие на Украине для влияния на политику

Европа планирует военное присутствие на Украине для влияния на политику

Европейские страны рассматривают возможность размещения военного контингента на Украине для закрепления территорий и влияния на политический строй.

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