‼️🇺🇦🔥Красивые кадры удара по логистическому терминалу в Днепропетровске ▪️Сегодня были поражены очередные склады "Новой почты".
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‼️🇺🇦🔥Красивые кадры удара по логистическому терминалу в Днепропетровске ▪️Сегодня были поражены очередные склады "Новой почты".
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