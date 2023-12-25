Тусовка, устроенная Анастасией Ивлеевой в московском клубе "Мутабор", вызвала небывалый ажиотаж в СМИ и блогосфере.
Надышаться перед концом. "Голая" вечеринка Ивлеевой – реквием по либеральной эпохе
Комментарии
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алексей миронов
Под лавку тварей и снять всех с телеэкрана!
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18 час.
МГ
Малик Гумеров
Они же из-под лавки будут гавнить и выставлять задницы , вонь будет стоять где лавки ...... ! Уборная ТВ , СМИ .... полно гавна до верха ! В таких случаях эффективный метод 1 = ЗАКОПАТЬ УБОРНУЮ С ГОРКОЙ ЗЕМЛИ СВЕРХУ , чтобы даже вонь не просачивалась !
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13 час.
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