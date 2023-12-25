Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Надышаться перед концом. "Голая" вечеринка Ивлеевой – реквием по либеральной эпохе

Надышаться перед концом. "Голая" вечеринка Ивлеевой – реквием по либеральной эпохе

Тусовка, устроенная Анастасией Ивлеевой в московском клубе "Мутабор", вызвала небывалый ажиотаж в СМИ и блогосфере.

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Комментарии
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алексей миронов
Под лавку тварей и снять всех с телеэкрана!
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18 час.
МГ
Малик Гумеров
Они же из-под лавки  будут гавнить  и выставлять задницы , вонь  будет стоять  где лавки ...... !                                                                     Уборная ТВ , СМИ .... полно гавна до верха !    В таких случаях  эффективный метод 1 =  ЗАКОПАТЬ  УБОРНУЮ   С ГОРКОЙ ЗЕМЛИ СВЕРХУ  , чтобы даже вонь  не просачивалась !
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13 час.

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