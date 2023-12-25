Надышаться перед концом. "Голая" вечеринка Ивлеевой – реквием по либеральной эпохе

Под лавку тварей и снять всех с телеэкрана!

МГ

Малик Гумеров

Они же из-под лавки будут гавнить и выставлять задницы , вонь будет стоять где лавки ...... ! Уборная ТВ , СМИ .... полно гавна до верха ! В таких случаях эффективный метод 1 = ЗАКОПАТЬ УБОРНУЮ С ГОРКОЙ ЗЕМЛИ СВЕРХУ , чтобы даже вонь не просачивалась !