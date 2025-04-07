Украина ночью пыталась атаковать дронами Кубань

Украина ночью пыталась атаковать дронами КубаньЗа прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны в небе над Россией обнаружили и ликвидировали 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
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