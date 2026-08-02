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Регионы России

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Ярослав Лихачёв подписал трёхлетний контракт с клубом «Амур»

Ярослав Лихачёв подписал трёхлетний контракт с клубом «Амур»

«Доволен новым контрактом и уже понимаю, какую роль буду выполнять в команде», — рассказал Лихачёв. Он отметил, что рад вернуться в «Амур», полностью удовлетворён условиями соглашения и с нетерпением ждёт возможности играть в интересный хоккей, получая от этого удовольствие.

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