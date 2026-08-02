Ярослав Лихачёв подписал трёхлетний контракт с клубом «Амур»

«Доволен новым контрактом и уже понимаю, какую роль буду выполнять в команде», — рассказал Лихачёв. Он отметил, что рад вернуться в «Амур», полностью удовлетворён условиями соглашения и с нетерпением ждёт возможности играть в интересный хоккей, получая от этого удовольствие.