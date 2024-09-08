Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземли

Экзопланета L98-59d — одна из самых интересных планет, обнаруженных в звездной системе L98-59. Она расположена на расстоянии примерно 35 световых лет от Земли, в созвездии Летучая Рыба, а ее открытие стало возможным в рамках миссии TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite).