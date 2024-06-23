Не услышав совет Киссинджера о компромиссе с Россией, Запад выбрал иррациональный путь, пишет Javan. Похоже, что иных средств, кроме военного и финансового запугивания, у "демократического мира" не осталось.
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