Водяные знаки на сгенерированных изображениях научились удалять. И довольно легко

Американские ученые из Мэрилендского университета (США) выяснили, что от маркировки созданных искусственным интеллектом картинок можно избавитьсяГенераторы изображений на базе искусственного интеллекта все чаще применяются для создания изображений и видеороликов несуществующих событий, которые могут использоваться для намеренной дезинформации.
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