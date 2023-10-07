Водяные знаки на сгенерированных изображениях научились удалять. И довольно легко

Американские ученые из Мэрилендского университета (США) выяснили, что от маркировки созданных искусственным интеллектом картинок можно избавитьсяГенераторы изображений на базе искусственного интеллекта все чаще применяются для создания изображений и видеороликов несуществующих событий, которые могут использоваться для намеренной дезинформации.