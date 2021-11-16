Происшествия

7 подписчиков

Службе участковых уполномоченных полиции исполнилось 98 лет

Службе участковых уполномоченных полиции исполнилось 98 лет

Датой образования подразделений участковых уполномоченных считается 17 ноября 1923 года, когда Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил Инструкцию участковому надзирателю.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх