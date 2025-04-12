Эксперт рассказал, как выбрать гараж и не навредить машине

Неправильно выбранный гараж может не защитить автомобиль, а наоборот – ускорить его износ. О том, на какие детали важно обращать внимание при покупке, рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с «Известиями».
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