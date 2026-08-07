В Чечне титулованный спортсмен-полицейский провёл «Зарядку со стражем порядка» в лагере «Горный ключ»

В рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» сотрудники МВД по Чеченской Республике совместно с Общественным советом при ведомстве навестили воспитанников детского оздоровительного лагеря «Горный Ключ».
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