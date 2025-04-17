В Камбодже 50 лет назад власть захватили красные кхмеры

17 апреля 1975 года "красные кхмеры" захватили Пномпень. Открывалась одна из самых страшных страниц в истории коммунистического движения – геноцид в Камбодже, жертвами которого стали более 1,7 млн человек.
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