Никита Михалков объяснил «парад лицемерия» после победы Трампа

Европейские лидеры называли американского президента «женоненавистником и неонацистским социопатом» Народный артист РСФСР и глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» заявил о «параде лицемерия» на Западе после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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