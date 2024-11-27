Никита Михалков объяснил «парад лицемерия» после победы Трампа

Европейские лидеры называли американского президента «женоненавистником и неонацистским социопатом» Народный артист РСФСР и глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» заявил о «параде лицемерия» на Западе после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.