Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Сиропчик Микульский
    Эта проблема называется Министерство обороны РФ.В Госдуме требуют...
  • Андрей
    что ВСУ надо отогнать от наших границ и без Зюганова всем понятно. Но видимо пока есть  проблема .В Госдуме требуют...

Держал в страхе весь город, а теперь "кается" на камеру: В Белгороде взяли главаря банды отморозков

Держал в страхе весь город, а теперь "кается" на камеру: В Белгороде взяли главаря банды отморозков

Avia.pro - Новости "Иди сюда русский": Белгродская полиция лучшая в РФ - быстро взяли инородцев которые постоянно опускали русских Обычно полиция на следующий день после резонанса берет преступников, а тут день в день, Белгородцы, уважуха.

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Комментарии
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Алексадр Савельев
Педофила Повесить за яйца
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15 час.
Владимир Барышев
За яйца подвесить на морозе, говнюков мерзких для примера другим, таким же сопливым ублюдкам!
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15 час.
Кот Рыжый
Диаспоры должны нести наказание  вместе с этими уродами!
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15 час.

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