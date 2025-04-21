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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Борральо хочет бой с Чимаевым за временный пояс: «Хамзат согласился! Этот бой будет больше, чем поединок с дю Плесси. Запомните мои слова»

«Чимаев согласился! Единственное, что имеет смысл, это временный пояс! Этот бой будет больше, чем он против Дрикуса дю Плесси! Запомните мои слова», – написал в соцсетях боец UFC Кайо Борральо.

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