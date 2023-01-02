Он предвидел свою смерть

Жизнь Вадима Спиридонова была довольно короткой, но в то же время насыщенной событиями. Актер успел сняться в нескольких культовых фильмах, а также озвучить около сотни персонажей в различных фильмах.
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