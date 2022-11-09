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НБА подтвердила фол Клэя Томпсона на Кевине Хертере при броске на последней секунде

НБА подтвердила фол Клэя Томпсона на Кевине Хертере при броске на последней секунде

Официальный отчет НБА о последних двух минутах в матче между «Голден Стэйт» и «Сакраменто» (116:113) подтвердил, что судьи пропустили фол защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона на последней секунде встречи.

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