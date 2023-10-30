Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Так, в аэропорту Внуково задержали 1 рейс и 6 отменили, в Домодедово задержали 8 рейсов и еще 2 отменили, в Шереметьево задержали 4 рейса и еще 6 отменили.