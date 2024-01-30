На Кубани и в стране проиндексируют выплаты, но увеличат цены: что изменится после 1 февраля

На Кубани и в стране проиндексируют выплаты, но увеличат цены: что изменится после 1 февраляС 1 февраля в Краснодарском крае и остальных регионах России проиндексируют материнский капитал, пособия у опекунов, ежемесячные выплаты для льготников.
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