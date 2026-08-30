НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда Кама елгасында дүрт ир-атны коткарганнар

Татарстанда Кама елгасында дүрт ир-атны коткарганнар

Татарстанда Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре Кама елгасында дүрт ир-атны коткарган. Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча баш идарәсендә «Татар-информ» агентлыгына хәбәр итүләренчә, ир-атлар Красный Бор авылы янында көймәдә йөргән.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым