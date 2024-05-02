Карельские синоптики рассказали о погоде в первые дни мая

Начало мая будет прохладным. Об этом рассказали в Карельском гидрометцентре. 2 мая температурный фон войдет в норму, а в последующие дни (с 03 по 07 мая) на 1-2℃, а на севере на 2-4℃ окажется ниже среднего многолетнего значения.