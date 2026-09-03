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Бруну, Калафьори, Палмер, Цолакис, Висса – среди претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в августе

АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока месяца. По итогам августа на награду претендуют 8 футболистов, каждый из которых провел по два матча.

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