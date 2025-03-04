Ученые обнаружили новый тип клеток мозга, который может стать ключом к лечению нейродегенеративных заболеваний

Группа ученых недавно обнаружила новый тип клеток мозга, который ранее никогда не наблюдался. Это открытие может проложить путь к новым методам лечения повреждений мозга и нейродегенеративных заболеваний, таких как рассеянный склероз.
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