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РИА Новый день

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За ночь над российскими регионами сбили 384 БПЛА

За ночь над российскими регионами сбили 384 БПЛА

Подразделения противоздушной обороны в течение ночи уничтожили 384 украинских беспилотника самолетного типа над 15 российскими регионами.

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