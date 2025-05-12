Папа римский Лев XIV: искусственный интеллект — угроза для человечества Ирина Валькова11 мая в своём первом публичном выступлении после избрания понтификом папа римский Лев XIV выразил серьёзные опасения по поводу быстрого развития искусственного интеллекта (ИИ), назвав его одной из главных угроз для человечества.
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