Папа римский Лев XIV: искусственный интеллект — угроза для человечества Ирина Валькова11 мая в своём первом публичном выступлении после избрания понтификом папа римский Лев XIV выразил серьёзные опасения по поводу быстрого развития искусственного интеллекта (ИИ), назвав его одной из главных угроз для человечества.