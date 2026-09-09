Мостовой: С таким составом «Зенит» в конце сезона все равно будет наверху. Поражения бывают, но на старте сезона они обычно не имеют значения

«Конечно, убирать Семака - это не решение. Результаты «Зенита» в последних матчах не его вина, также как и титулы, - заявил в очередной раз ветеран «Спартака», экс-игрок сборной России Александр Мостовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым