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Спорт Уик-Энд

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Мостовой: С таким составом «Зенит» в конце сезона все равно будет наверху. Поражения бывают, но на старте сезона они обычно не имеют значения

Мостовой: С таким составом «Зенит» в конце сезона все равно будет наверху. Поражения бывают, но на старте сезона они обычно не имеют значения

«Конечно, убирать Семака - это не решение. Результаты «Зенита» в последних матчах не его вина, также как и титулы, - заявил в очередной раз ветеран «Спартака», экс-игрок сборной России Александр Мостовой.

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