Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Анна Семенович показала фото 29-летней давности

Анна Семенович показала фото 29-летней давности

Российская экс-фигуристка и певица Анна Семенович показала фото 29-летней давности. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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