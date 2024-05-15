Нам не разрешают привезти с Украины нашего ребенка: после внезапных изменений в британских правилах беженцам отвечают отказом

Украинские беженцы в Великобритании не могут воссоединится со своими семьями, пишет The Independent. Согласно новым правилам, мигранты должны получить поручительство британских подданных, чтобы перевезти на остров родственников — даже если речь идет о младенцах.
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