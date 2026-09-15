В Новороссийске отремонтируют 5 улиц и 70 дорог к осени

В Новороссийске продолжается реализация дорожных работ в рамках текущих программ благоустройства. Часть объектов уже завершена, по остальным ведутся подготовительные процедуры или разработка проектной документации.
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