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Царьград

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В Новороссийске отремонтируют 5 улиц и 70 дорог к осени

В Новороссийске отремонтируют 5 улиц и 70 дорог к осени

В Новороссийске продолжается реализация дорожных работ в рамках текущих программ благоустройства. Часть объектов уже завершена, по остальным ведутся подготовительные процедуры или разработка проектной документации.

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