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Товарищеские матчи. «Боруссия» Дортмунд против «Вильярреала», «Рома» сыграет с «Ковентри»

Товарищеские матчи «Ковентри» Англия – «Рома» Италия – 19:00 «Боруссия» Дортмунд Германия – «Вильярреал» Испания – 19:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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